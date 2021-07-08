В НАТО отреагировали на слова Зеленского о вступлении в альянс

Джеймс Аппатурай рассказал, что присоединение Украины к организации является политическим решением, поскольку «технических критериев» для вступления в НАТО нет.

Специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай 7 июля во время пресс-конференции в Вильнюсе ответил на слова украинского президента Владимира Зеленского о предоставлении списка реформ, необходимых для вступления в Североатлантический альянс. По его словам, этого недостаточно, однако четких критериев, выполнив которые можно стать членом организации, нет. Джеймс Аппатурай добавил, что Украина должна выражать стремление вступить в НАТО, а также Североатлантический альянс должен быть готов к расширению, пишет «Европейская правда».