Врач рекомендует воздержаться от прививания против COVID-19 в жару
Марьяна Лысенко рассказала, что человеку необходимо воздержаться от прогулок в жару «в день и на следующий день» после прививания.
Главный врач московской больницы №52 Марьяна Лысенко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» сообщила, что гражданам следует выбирать для прохождения вакцинации против коронавирусной инфекции менее жаркие дни. Также она отметила, что людям не рекомендуется гулять и выполнять физические упражнения в жару после прививания, пишет РИА Новости.
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