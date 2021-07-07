Врач рекомендует воздержаться от прививания против COVID-19 в жару

Марьяна Лысенко рассказала, что человеку необходимо воздержаться от прогулок в жару «в день и на следующий день» после прививания.

Главный врач московской больницы №52 Марьяна Лысенко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» сообщила, что гражданам следует выбирать для прохождения вакцинации против коронавирусной инфекции менее жаркие дни. Также она отметила, что людям не рекомендуется гулять и выполнять физические упражнения в жару после прививания, пишет РИА Новости.

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