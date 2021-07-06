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В Кремле отреагировали на возможное ограничение Белоруссией транзита из Европы

06.07.2021 19:20
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В Кремле отреагировали на возможное ограничение Белоруссией транзита из Европы

Дмитрий Песков предположил, что власти Белоруссии могут внести изменения в экспортные и импортные цепочки для минимизации негативных последствий от западных санкций.

Во вторник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность ограничения Белоруссией транзита из европейских стран. По его словам, такое решение белорусской стороны может быть связано с введением незаконных санкций в отношении Минска. Дмитрий Песков предположил, что власти Белоруссии могут внести изменения в экспортные и импортные цепочки для минимизации негативных последствий от западных ограничительных мер, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Белоруссия планирует ограничить транзит товаров из Германии в Россию и Китай.

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