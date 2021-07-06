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Лукашенко ограничил транзит товаров из Германии в Россию через Белоруссию

6 Июля 2021 240 0 Экономика
Лукашенко ограничил транзит товаров из Германии в Россию через Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого Владимир Путин обещал поддержать после секторальных санкций Евросоюза, потребовал ограничить транзит товаров из Германии в Россию и Китай. По словам Лукашенко, вместо Белоруссии европейские страны теперь должны поставлять свою продукцию через Финляндию или Украину. Так он намерен дать «почувствовать» западным странам, «что такое Беларусь».

Лукашенко ставит палки в колеса транзита

  • Лукашенко на совещании по противодействию санкционным мерам в отношении Минска потребовал ограничить транзит товаров через республику из Евросоюза в Россию и Китай, сообщает агентство «Белта». О том, что это может доставить неудобства России, которая его поддерживает, Лукашенко не задумывается. По его мнению, главное, «сделать так, чтобы не пострадал белорусский народ».
  • Белорусский президент, которого не признают законным в Евросоюзе, США и ряде других развитых стран, пожаловался, что США и Германия прекратили поставлять комплектующие на белорусские предприятия. В ответ на это Лукашенко сказал «Ребята, спасибо, до свидания» компаниям «Шкода» и «Нивеа», которые занимались производством в Белоруссии.
  • После изгнания из страны иностранных компаний, обеспечивавших рабочие места и производство, Лукашенко взялся за транзит товаров. «Через Белоруссию – тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами», – сказал Лукашенко. «Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину, там хорошие дороги, пускай едут и поставляют туда», – подчеркнул белорусский президент.
  • Запретив транзит в Россию, Лукашенко рассчитывает, что даст «почувствовать» западным странам, «что такое Беларусь». В России заявления Лукашенко пока не комментировали. Еще недавно президент России Владимир Путин, сделавший частью своей внешней политики поддержку диктаторов и автократов, заверил Лукашенко: «Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней, не самой простой внутриполитической обстановке в Белоруссии». В частности, он пообещал дополнительные финансовые вложения, помимо 1,5 млрд долларов, которые были обещаны и большей частью выданы в сентябре 2020 года.

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  • Германия поставляет в Россию лекарства, продукты, химические технологии, смазочные материалы, чистящие средства, косметику, непродовольственные товары, но главное – упаковочные машины, сельхозтехнику, станки, производственные линии и автомобили, рассказал глава российского представительства германского Агентства по внешнеэкономической деятельности Герит Шульц.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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