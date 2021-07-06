Лукашенко ограничил транзит товаров из Германии в Россию через Белоруссию 240 0 Экономика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого Владимир Путин обещал поддержать после секторальных санкций Евросоюза, потребовал ограничить транзит товаров из Германии в Россию и Китай. По словам Лукашенко, вместо Белоруссии европейские страны теперь должны поставлять свою продукцию через Финляндию или Украину. Так он намерен дать «почувствовать» западным странам, «что такое Беларусь».