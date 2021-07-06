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Московским компаниям заплатят за прививание сотрудников

06.07.2021 14:56
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Московским компаниям заплатят за прививание сотрудников

50% грантов будет выделяться малому и среднему бизнесу, а другая половина – иным предпринимателям.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о предоставлении поощрения столичным бизнесменам, которые смогу провести быструю вакцинацию своих сотрудников. В частности, первым 100 компаниям, выполнившим требование о полном прививании 60% своих работников, компенсируют налог на доходы физлиц, уплаченный за предыдущие 12 месяцев. При этом максимальный размер такого поощрения не сможет превысить 5 млн руб.

Помимо этого точки общепита, соблюдающие требование по использованию QR-кодов, могут рассчитывать на получение гранта на расходы по коммунальным услугам в III квартале, а на полную компенсацию за период применения электронных кодов они получат в конце текущего года, говорится на портале мэра Москвы.

Ранее стало известно, что непривитых сотрудников МГУ не будут пускать на рабочее место.

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