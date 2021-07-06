Стало известно, кому нужно проходить повторную вакцинацию от COVID-19

Оксана Драпкина заявила, что ревакцинация показана людям, которые не менее 6 месяцев назад переболели COVID-19 или привились от данного вируса

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по терапии и общей практике Оксана Драпкина на онлайн-вебинаре «Вся правда о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Роль НКО» рассказала, кому нужно проходить повторную вакцинацию против COVID-19. По словам специалиста, ревакцинация показана людям, которые не менее 6 месяцев назад переболели коронавирусной инфекцией или привились от данного вируса, независимо от уровня антител.

Кроме того Оксана Драпкина отметила, что повторную иммунизацию можно делать любым препаратом, то есть не обязательно той же вакциной, которой прививались в первый раз, говорится на YouTube-канале «Соловьев Live».

Ранее «Капитал страны» сообщал, что в МИД России заявили, что Москва не позволит Вашингтону вести диалог с позиции силы.