В ВОЗ сообщили о стабилизации ситуации с COVID-19 в мире

Майкл Райан отметил, что в разных странах ситуация с коронавирусом сильно отличается.

В последнее время в мире наблюдается стабилизация ситуации с распространением COVID-19. Об этом сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Это произошло на очень высоком уровне», - добавил он.

Майкл Райан заявил, что сегодня эпидемиологическая обстановка по коронавирусу складывается лучше, чем 2-3 месяца назад. Однако он подчеркнул, что в разных странах ситуация с COVID-19 сильно отличается, например, в некоторых государствах фиксируется резкий спад заболеваемости, а в других, наоборот, растет количество инфицированных, пишет РИА Новости.

Ранее российский специалист рассказал, кому нужно проходить повторную вакцинацию против COVID-19.