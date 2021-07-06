Лавров: Россия не позволит США разговаривать с позиции силы

Сергей Лавров рассказал, что РФ будет отвечать на недружественные действия «жестко» и «решительно».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с индонезийской газетой «Ракьят Мердека» заявил, что Москва не позволит Вашингтону разговаривать с позиции силы. По его словам, такой диалог обречен на провал, потому что РФ будет отвечать на недружественные действия «жестко» и «решительно».

Сергей Лавров отметил, что если США действительно хотят «предсказуемых» и «стабильных» отношений с Россией, тогда необходимо действовать «честно» и «уважительно». Министр пояснил, что во время российско-американского саммита президент РФ Владимир Путин говорил о том, что страны могут прийти к балансу интересов, но только на паритетных началах. Во время переговоров со стороны Вашингтона возражений не было, однако после них в Белом доме стали выдвигать очередные требования к Москве, а также «с удвоенной силой взялись за прежние нотации», сообщается на официальном сайте МИД России.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что Владимир Путин должен оставаться у власти «как можно дольше».