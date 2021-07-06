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«Карательные меры следует отложить». Сроки обязательной вакцинации попросили сдвинуть на месяц

06.07.2021 11:32
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«Карательные меры следует отложить». Сроки обязательной вакцинации попросили сдвинуть на месяц

Бизнес попросил мэра Москвы Сергея Собянина продлить обязательную вакцинацию с 15 июля до 15 августа. Компании не успевают вакцинировать 60% сотрудников, поскольку очереди растянулись до августа, а количество вакцин сократилось.

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на обращение ассоциации «Русбренд», в которую входят PepsiCo, Nestle, Unilever, Procter & Gamble и др. В частности, бизнес просит не применять против них санкции до 15 августа, если они не успеют выполнить требование властей.

Прививочной кампании мешает отсутствие мобильных пунктов вакцинации, ограниченные возможности прививочных пунктов, технические ограничения систем регистрации и сбора данных, говорят в Ассоциации компании розничной торговли (АКОРТ).

«Любые карательные меры для бизнеса следует отложить до абсолютной готовности всех служб и систем страны к тотальной вакцинации», – подчеркнул зампредправления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов.

После объявления обязательной вакцинации 60% сотрудников прививочные пункты увеличили время ожидания до трех недель. Мэрии предлагают организовать выездные бригады на крупные промышленные объекты, поскольку, по данным одного из источников «Коммерсанта», число вакцинированных на таких предприятиях не превышает 17%.

Собянин грозил бизнесу, который не обеспечит вакцинацию 60% сотрудников к 15 июля первой дозой, штраф до 1 млн руб. и запрет на продолжение работы.

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