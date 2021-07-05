В Москве закрылся пункт вакцинации в ГУМе

В Гостином дворе открылся крупнейший в России прививочный пункт.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пункт вакцинации от коронавирусной инфекции в ГУМе на Красной площади закрывается. Он пояснил, что данное решение связано с тем, что количество желающих привиться увеличилось, однако маленькая площадь помещения не позволяет в должной мере обеспечивать санитарную безопасность. В связи с этим московские власти были вынуждены закрыть пункт вакцинации в ГУМе и открыть новый в Гостином дворе. Он станет самым крупным в России, поскольку сможет вмещать в себя до 6 тыс. граждан в сутки, но, если понадобится, пропускная способность будет увеличена. Об этом Сергей Собянин сообщил 5 июля во время открытия нового пункта вакцинации, пишет РИА Новости.

Ранее «Капитал страны» передавал, что в Москве непривитым сотрудникам МГУ запретили приходить на работу.