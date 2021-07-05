«Авиасалон» МАКС ждет любителей авиации

В этом году любители авиации смогут посетить выставку МАКС-2021.

Юбилейный XV Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 состоится с 20 по 25 июля в городе Жуковский Московской области. Организаторами выставки выступили Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и госкорпорация «Ростех». Мероприятие утраивает компания АО «Авиасалон».

Посетители выставки МАКС-2021 смогут увидеть новейшие российские разработки в области военной и гражданской авиации, ознакомиться с перспективными научными проектами, а также понаблюдать за захватывающими дух показательными выступлениями летчиков-испытателей.

Свои двери для любителей авиации авиасалон МАКС-2021 откроет с 20 по 25 июля. В эти дни посетить выставку смогут бизнесмены, а с 23 по 25 число – все желающие. Стоимость билетов зависит от выбранного тарифа и может составлять от 800 до 3500 рублей, дети до 14 лет могут прийти на мероприятие бесплатно, но в сопровождении родителей.

Организаторы советуют сделать визит 25 июля, отметив, что в выходные дни программа демонстрационных полетов будет одинаковой. А вот семьям с детьми рекомендуется посетить выставку 23 июля, так как будут проводиться профориентационные мероприятия.

Кроме того для любителей авиации «Авиасалон» подготовил специальную акцию «Иду на МАКС». Она позволяет посетителям приобрести фирменные аксессуары из лимитированной коллекции 2021 года, а также купить входные билеты на мероприятие со скидкой. Если гости приобретут товары на сумму более 1500 рублей, тогда им будет доступна возможность купить 1 или 2 билета на разовое посещение МАКС-2021 (с 23 по 25 июля включительно) по цене 500 рублей за каждый билет.