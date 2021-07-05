Песков ответил на вопрос о возможном повышении налогов в России

Дмитрий Песков перенаправил вопрос о налоговой системе в правительство РФ.

В понедельник официальный представитель российского президента Дмитрий Песков отреагировал на планы правительства о возможном повышении налогов в России. По его словам, вопрос о налоговой системе необходимо задавать кабмину, поскольку он находится в компетенции властей России. Такими словами Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать данные сведения, пишет РИА Новости.

Ранее издание «Ведомости», ссылаясь на источники, сообщило, что российское правительство обсуждает очередное повышение налогов, которое может дополнительно принести в бюджет 400 млрд рублей. Ожидается, что эти средства пойдут на финансирование «прорывных» проектов.