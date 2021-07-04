Сербия и Венгрия состыковали трубы газопровода «Турецкий поток»

Первые поставки российского газа в Венгрию должны начаться с 1 октября.

Директор сербской государственной компании «Србиягаз» Душан Баятович сообщил, что Сербия и Венгрия завершили строительство продолжения газопровода «Турецкий поток», а также в воскресенье, 4 июля, состыковали трубы данного проекта на границе двух стран. Ожидается, что первые поставки российского газа в Венгрию по новому маршруту (через Сербию) должны начаться с 1 октября 2021 года, пишет РИА Новости.

Ранее «Капитал страны» передавал, что Кремль обвинил Соединенные Штаты Америки в подготовке различных провокаций в территориальных водах России.