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Кремль обвинил США в провокациях около берегов Крыма

04.07.2021 16:01
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Кремль обвинил США в провокациях около берегов Крыма

Дмитрий Песков считает, что подобного рода провокации планируются «за рубежом».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» выразил уверенность, что Соединенные Штаты Америки планируют провокации в российских территориальных водах. В частности он заявил, что Вашингтон имеет отношение к ситуации, которая произошла с британским эсминцем около берегов Крымского полуострова.

«Это сознательная, хорошо спланированная провокация», - считает Дмитрий Песков.

Также представитель добавил, что Российская Федерация будет жестко реагировать на подобные провокации и, если понадобится, применит силу, пишет ТАСС.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Великобритания может посетить Крым, но для этого не обязательно добираться до полуострова на эсминце.

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