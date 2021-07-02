Захарова: если Британия хочет посетить Крым, то необязательно добираться на эсминце

Мария Захарова поблагодарила британского посла за рекламу курортов Крыма.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригласила посла Великобритании на Украине посетить Крым. Однако она подчеркнула, что добраться в регион можно несколькими способами, например, поездом или на машине по Крымскому мосту, воспользоваться гражданским воздушным или водным транспортом, но только не на эсминце. Такими словами дипломат в своем Telegram-канале прокомментировала заявление британского посла об отдыхе украинской сборной по футболу в Крыму.

Также Мария Захарова выразила благодарность посольству Великобритании на Украине за рекламу курортных возможностей Крымского полуострова.

Ранее британские дипломаты в Киеве перед матчем чемпионата Европы Англия-Украина по футболу выразили надежду, что украинская сборная в скором времени сможет отдохнуть в Крыму.

Напомним, что в конце июня эсминец Defender, принадлежащий Великобритании, пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым).