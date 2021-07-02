В Госдуме призвали увеличить размер компенсации за осложнения после прививок

Петр Толстой считает, что это должно касаться любых прививок, а не только от COVID-19.

Заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой предложил на законодательном уровне прописать норму ответственности государства за возможные осложнения после прохождения иммунизации от коронавирусной инфекции. Также он добавил, что поддерживает идею своего коллеги Николая Николаева о том, что установленных компенсаций в размере 30 тыс. руб. в случае летального исхода вследствие какой-либо прививки и 10 тыс. руб. при получении инвалидности из-за иммунизации явно недостаточно. По мнению Петра Толстого, ответственность государства за осложнения россиян в результате вакцинации должна соответствовать тяжести последствий от введения инъекции, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края обновили противокоронавирусные правила въезда для туристов.