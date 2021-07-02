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Москвичей, больных ОРВИ, обязали соблюдать режим самоизоляции

02.07.2021 15:33
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Москвичей, больных ОРВИ, обязали соблюдать режим самоизоляции

Теперь жители столицы с простудой должны ограничить контакты с другими гражданами и не выходить из дома до получения отрицательного теста на COVID-19.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что теперь все москвичи, которые заболели ОРВИ, обязаны соблюдать режим самоизоляции. По ее словам, теперь подобные случаи будут рассматриваться как потенциальный коронавирус, поэтому жители столицы с простудой должны ограничить контакты с другими гражданами и не выходить из дома до получения отрицательного теста на COVID-19.

Также Анастасия Ракова рассказала, что теперь московские врачи в качестве эксперимента будут приходить на дом к россиянам, которые обратились за медицинской помощью из-за ОРВИ. Специалист сделает экспресс-тест на антиген, он дополнит ПЦР-исследование. Она добавила, что такая мера позволит своевременно выявить наличие коронавируса, поскольку его симптомы начали меняться и в первые дни заболевания очень похожи на признаки простуды, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что непривитым гражданам могут отказать в зачислении в ВУЗ.

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