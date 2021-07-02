Попова высказалась о необходимости создания новых вакцин от COVID-19

Анна Попова рассказала, что предсказать, как будет мутировать вирус, невозможно.

Руководитель Роспотребнадзора, главный российский санитарный врач Анна Попова в пятницу на пленарном заседании международного конгресса Urban Health заявила, что на данный момент не ясно, изменится ли коронавирусная инфекция настолько, что потребуется создание другой вакцины против COVID-19. По ее словам, предсказать, как будет мутировать вирус, невозможно, однако она заверила, что у ученых есть несколько вариантов на случай появления новых штаммов, пишет РИА Новости.

Ранее «Капитал страны» сообщал, что москвичей, у которых наблюдаются симптомы ОРВИ, обязали соблюдать режим самоизоляции.