Путин: разовые выплаты на подготовку к школе нужно выделять на детей с 6 лет

Президент надеется, что правительство будет выделять разовые детские выплаты к школе и на шестилетних ребят.

В среду, 30 июня, лидер Российской Федерации Владимир Путин во время «Прямой линии» заявил, что разовые выплаты в размере 10 тыс. рублей на подготовку несовершеннолетних россиян к школе необходимо выделять на детей с 6 лет, даже если в 2021 году ребенок не пойдет в образовательное учреждение. Президент выразил надежду, что российское правительство услышит и реализует его пожелание.

Кроме того Владимир Путин обратился к российским родителям. Он напомнил, что данные выплаты являются разовыми, поэтому глава государства посоветовал им сразу же воспользоваться этой помощью и заранее приобрести какие-либо вещи к школе.

Ранее «Капитал страны» сообщал, что Владимир Путин объяснил рост цен на продукты питания.