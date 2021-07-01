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Собянин прокомментировал прогнозы о том, что люди покинут города

01.07.2021 13:37
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Собянин прокомментировал прогнозы о том, что люди покинут города

Сергей Собянин считает, что такие прогнозы не отвечают реальной действительности.

В четверг, 1 июля, столичный мэр Сергей Собянин в ходе Московского урбанистического форума 2021 заявил, что прогнозы о том, что люди могут покинуть города в поисках более счастливой жизни, являются «несбыточной фантазией». По его мнению, человек всегда будет стремиться жить в мегаполисе, поскольку в них развита сфера услуг, растет экономика и есть мощная система здравоохранения. Также Сергей Собянин добавил, что сейчас города начали более активно развиваться, причем во всем мире, поэтому градоначальник предположил, что реальные темпы роста мегаполисов, вероятнее всего, превзойдут все ожидания и прогнозы, пишет ИА REGNUM.

Ранее «Капитал страны» сообщал, что в Российской Федерации могут появиться иностранные вакцины против коронавирусной инфекции.

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