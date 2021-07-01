В РФ диагностировали более 23 тысяч новых случаев заражения COVID-19

В России общее число зараженных составило 5538142 человека.

В четверг, в оперативном штабе Российской Федерации по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом заявил, что в стране суточный прирост новых заболевших COVID-19 составил 23543 случая. Наибольшее количество инфицированных медики зарегистрировали в Москве (7597), Московской области (2663) и Санкт-Петербурге (1612).

В штабе добавили, что за все время распространения эпидемии коронавируса в России общее число зараженных составило 5538142 человека, из них 5017321 человек поправился, 135886 человек скончалось от вируса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал прогнозы о том, что люди покинут города.