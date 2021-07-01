В России могут появиться иностранные вакцины от COVID-19

Николай Рыбаков считает, что применение в РФ иностранных препаратов позволит расширить возможности профилактики коронавируса среди россиян.

Руководитель фракции «Яблоко» Николай Рыбаков попросил главу российского правительства Михаила Мишустина разрешить ввозить на территорию России иностранные вакцины против коронавирусной инфекции, одобренные ВОЗ.

«Граждане, сомневающиеся в имеющихся в РФ вакцинах, должны иметь право выбора и альтернативу», - считает депутат.

Предполагается, что такая мера благотворно скажется на увеличении числа желающих привиться россиян, что положительно отразится на эпидемиологической ситуации в России, сообщается на официальном сайте партии «Яблоко».

Ранее «Капитал страны» писал, что с 1 июля 2021 года жизнь российских граждан изменится.