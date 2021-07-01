На Украине считают, что сначала страна вступит в НАТО, а потом в ЕС

Дмитрий Кулеба не стал называть конкретные даты присоединения Украины к НАТО и ЕС.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью интернет-изданию LIGA.net выразил мнение, что страна сначала вступит в НАТО, а потом станет членом Европейского Союза. По его словам, об этом свидетельствует «логика исторического процесса». Также отмечается, что Дмитрий Кулеба не стал называть конкретные временные рамки, когда Украина может присоединиться к Североатлантическому альянсу и ЕС, пишет Украина.ру.

Ранее стало известно, что в Чехии нашли способ остановить работу газовой магистрали «Северный поток-2».