Жизнь российских граждан изменится с 1 июля
01.07.2021 12:04
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Нововведения изменят жизнь россиян.
В Российской Федерации с 1 июля начнут действовать новые правила и законы, которые затронут многих жителей страны:
- Пенсии, маткапитал, пособия и другие соцвыплаты будут начисляться только на карту платежной системы «Мир», на банковский счет, к которому не привязана карта или наличными. Исключение составят российские пенсионеры, проживающие за границей.
- Беременным женщинам, находящимся в трудном финансовом положении и вставшим на учет в ранние сроки беременности, полагается выплата нового пособия в размере около 6,3 тыс. руб. Кроме того родителям, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет, будут выплачиваться новые пособия на сумму порядка 5,5 тыс. руб.
- С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ повысятся, коммунальные услуги увеличатся от 3,2% до 6,5% в зависимости от российского региона.
- Стоимость табачной продукции в России вырастет, минимальная цена одной пачки составит 107,78 руб.
- Также с сегодняшнего дня российским военным, государственным и муниципальным служащим запрещается иметь иностранное гражданство.
- Банк России вернул «доковидные» правила выдачи необеспеченных потребительских займов.
- Помимо этого с 1 июля россияне, переболевшие коронавирусом, смогут бесплатно пройти углубленную диспансеризацию, пишет Лента.ру.
Ранее сообщалось, что Краснодарский край начинает принимать привитых или переболевших COVID-19 туристов.
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