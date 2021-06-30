Путин рассказал, почему не хочет встречаться с Зеленским

Владимир Путин пообещал написать аналитическую статью об истории России и Украины.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Украина не входит в список недружественных России стран из-за того, что россияне и украинцы являются единым народом. Об этом глава государства рассказал в среду в ходе «Прямой линии». Также он отметил, что не жители данной страны, а сегодняшнее украинское руководство враждебно настроено по отношению к РФ. В качестве примера президент привел проект закона Верховной рады об объявлении русских некоренным народом на Украине.

Помимо этого Владимир Путин добавил, что не видит смысла встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским, потому что «он отдал свою страну под полное внешнее управление». Глава государства пояснил, что самые важные решения киевских властей принимаются «не в Киеве, а в Вашингтоне и отчасти в Берлине».

Ранее Владимир Путин сообщил, что не поддерживает введение обязательной вакцинации россиян против коронавируса.