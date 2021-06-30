Владимир Путин объяснил рост цен на продукты питания

Владимир Путин подчеркнул, что власти страны принимают меры по урегулированию цен на продовольствие.

В среду лидер РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» объяснил рост цен на продукты питания. По словам президента, в настоящее время мировые индексы на продовольственные товары находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. Глава государства пояснил, что это зависит от многих причин, например, кризис, вызванный пандемией коронавируса, сокращение рабочих мест и производства, печатание денег в основных странах-эмитентах и так далее.

Владимир Путин отметил, что еще одной причиной повышения стоимости продуктов стала нехватка собственного урожая, поэтому Россия вынуждена закупать за рубежом некоторые сельскохозяйственные товары. Также президент добавил, что бананы из Эквадора стоят дороже овощей из-за низкого урожая. Глава государства выразил надежду, что в текущем году стоимость сельскохозяйственных продуктов снизится благодаря новому урожаю.

Помимо этого Владимир Путин подчеркнул, что российские власти принимают меры по стабилизации цен на продовольственные товары.

«Они дают свой эффект, но, к сожалению, не по всем группам товаров, будем дальше работать», - сказал президент.

Ранее глава государства рассказал, почему не хочет проводить переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.