Путин усомнился в начале Третьей мировой из-за того, что Россия потопит эсминец Британии

Президент Владимир Путин считает, что если бы Россия потопила в водах Крыма британский эсминец, мир бы не встал на грань Третьей мировой войны. Он объяснил свою уверенность тем, что противники России не смогут выйти из этой войны победителями.

Об этом Путин заявил во время «Прямой линии», которую транслирует «Россия 24».

Инцидент с британским эсминцем Defender в водах Крыма произошел 23 июня. Великобритания не признает Крым российской территорией и считает, что он был аннексирован. Россия тем самым нарушила международное право. Поэтому британские ВМС запросили разрешение на вход в воды Крыма у Украины. Киев дал разрешение.

Россия заявила, что эсминец нарушил «госграницу России» на 3 км и послала предупреждение. Эсминец не ответил. Тогда Су-24М начал метать бомбы по курсу корабля, чтобы развернуть его.

Путин назвал произошедшее провокацией. «Даже если бы мы потопили этот корабль, было бы трудно представить, что мир встал бы на грань мировой войны. Потому что те, кто это делают, понимают, что они не могут выйти победителями из этой войны», – сказал Путин.

«Мы на своей территории боремся за себя, за свое будущее», – подчеркнул президент.