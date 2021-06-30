В Кремле заявили, что сейчас бизнес не нуждается в помощи

Дмитрий Песков рассказал, что сегодня все функционирует и работает, экономика не закрыта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что сейчас российский бизнес не нуждается в дополнительной помощи, поскольку экономика страны работает. Он напомнил, что во время локдауна были приняты точечные меры, поскольку почти все сферы остановились. По словам Дмитрия Пескова, данная помощь, оказанная бизнесу и россиянам, оказалась эффективной.

Также представитель добавил, что сегодня ситуация складывается иначе. Он признал, что определенные трудности продолжаются, однако, все функционирует и работает, экономика не закрыта, поэтому решений о принятии масштабных мер по поддержке бизнеса, как это было в 2020 году, нет, пишет РИА Новости.

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