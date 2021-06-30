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Гватемала требует вернуть деньги за «Спутник V». Россия задерживает поставки

30.06.2021 09:23
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Гватемала требует вернуть деньги за «Спутник V». Россия задерживает поставки

Правительство Гватемалы требует от России вернуть деньги за вакцину «Спутник V». Речь идет о 614 млн гватемальских кетцалей (около 6 млрд руб.) за 16 млн доз вакцины, которые страна не получила. Если Россия не отдаст деньги, ей грозит судебная тяжба.

Об этом пишет гватемальское издание Republica. Требование о возврате денег направлено в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который занимается пиаром и поставками вакцины. «Мы просим возврата денег по изначальному договору. Если у российской стороны будет возможность позже продать (вакцину), мы оплатим по факту поставки», – заявила министр здравоохранения страны Амелия Флорес.

Гватемала и Россия договорились о поставках вакцины в феврале. В мае в страну пришли первые партии. Но вместо 8 млн по контракту поставки ограничились всего 150 тыс. дох. Министр иностранных дел Гватемалы Педро Броло Вила выразил озабоченность срывом сроков поставки. В РФПИ обещают поставки «на этой неделе» и «в начале следующей».

Похожая ситуация сложилась в Аргентине. Туда Россия поставила 7,8 млн доз. Но только первого компонента. Поэтому миллионы аргентинцев не получили вторую прививку.

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