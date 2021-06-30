Разработчик «Спутника V» заявил о снижении эффективности вакцин к индийскому штамму

Денис Логунов отметил, что снижение эффективности «Спутника V» является некритичным.

Во вторник, 29 июня, замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов во время пресс-конференции заявил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против индийского штамма коронавирусной инфекции снизилась в 2,6 раза, а иностранных препаратов – в 3-5 раза. Однако он отметил, что, несмотря на это, при введении нашей инъекции, защита от мутировавшего вируса сохраняется на высоком уровне (90%). Таким образом, добавил Денис Логунов, снижение эффективности «Спутника V» является некритичным, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что московские власти хотят распространить систему QR-кодов на другие сферы.