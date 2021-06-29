В США заявили, что Киев не может быть союзником Вашингтона

Тед Гален Карпентер считает Украину «ловушкой» для США.

Старший научный сотрудник в области внешней и оборонной политики в Институте Катона Тед Гален Карпентер в статье для журнала The National Interest заявил, что Украина не может стать союзником Соединенных Штатов Америки. По его мнению, Киев представляет угрозу для Вашингтона, поскольку данная страна может втянуть Белый дом в ненужный конфликт.

Также Тед Гален Карпентер считает, что Украина является «недостойным» и «опасным» партнером для США, поэтому киевские власти не дотягивают до важного союзника американской стороны. Он пояснил, что на украинской территории очень развита коррупция, нарушаются демократия, свобода и права человека. Кроме того Тед Гален Карпентер сомневается в том, что в ближайшее время это изменится, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что британский солдат высмеял «завтрак НАТО» в украинской столовой.