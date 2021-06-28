СМИ: первый российский авиаперевозчик перестал летать над Белоруссией

Официального подтверждения данной информации от ведомств пока нет.

Первая российская частная авиагрузовая группа «Волга-Днепр» с 22 июня перестала совершать полеты над Белоруссией из-за западных санкций, введенных против республики. Представитель авиаперевозчика заявил, что такое решение связано с тем, что головной офис компании находится в Нидерландах. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на данные сервиса FlightRadar24.

Напомним, что в начале лета страны Европейского Союза и некоторые другие государства запретили своим авиаперевозчикам летать над территорией Белоруссии из-за инцидента с посадкой самолета ирландской компании Ryanair в Минске.

Ранее стало известно, что в России могут ввести льготы для предприятий, которые будут иметь в штате 100% привитых против коронавируса сотрудников.