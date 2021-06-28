В Кремле напомнили, что в России нет принудительной вакцинации для всех граждан

Дмитрий Песков подчеркнул, что нельзя называть обязательной вакцинацией процедуру, рассчитанную лишь на определенную категорию россиян.

В понедельник, 28 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил журналистам, что решения некоторых регионов о введении обязательной вакцинации граждан против коронавирусной инфекции не приведет к прививанию всех россиян. Он пояснил, что региональные власти приняли решение о принудительной иммунизации только для тех жителей России, которые заняты в сфере услуг (например, официанты, таксисты, медработники и так далее). Дмитрий Песков подчеркнул, что нельзя называть обязательной вакцинацией процедуру, рассчитанную лишь на определенную категорию граждан, пишут «Известия».

Ранее «Капитал страны» передавал, что в России могут вырасти цены на хлеб и хлебобулочные изделия.