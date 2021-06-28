В России могут повыситься цены на хлеб

В РСП считают, что новый ГОСТ может спровоцировать подорожание хлеба и хлебобулочных изделий.

Предприятия России хлебопекарной отрасли выразили опасения по поводу разрабатываемого ГОСТа в рамках Евразийского экономического союза. В Российском союзе пекарей (РСП) ожидают, что нововведение может привести к тому, что финансовая нагрузка производителей хлеба вырастет на 22 млрд рублей, из-за чего цены на хлеб и хлебобулочные изделия повысятся.

В РСП рассказали, что в новом ГОСТе термин «хлебопекарная продукция» трактуется довольно широко, однако в Налоговом кодексе России такого определения нет, поэтому российские предприятия опасаются, что они могут лишиться льготного НДС в 10%, что спровоцирует подорожание хлеба, пишет «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что в МИД РФ раскритиковали позицию США о нашей стране после российско-американского саммита.