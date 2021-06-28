В МИД РФ раскритиковали позицию США о России после саммита Путина и Байдена

Сергей Лавров рассказал, что на саммите возражений по этому поводу не прозвучало, однако после завершения переговоров с американкой стороны стали звучат прежние высказывания.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в своей статье «О праве, правах и правилах», опубликованной в газете «Коммерсант» и журнале «Россия в глобальной политике» сообщил, что поступающие из США заявления после саммита лидера РФ Владимира Путина и американского главы Джо Байдена в Женеве, немного расходятся с той позицией, которую Белый дом занимал на встрече президентов. По его словам, в ходе данного мероприятия Москва дала четко понять, что решение любых вопросов возможно, но только при взаимном уважении, равном основании и нахождении баланса интересов двух стран. Также Сергей Лавров отметил, что на саммите возражений по этому поводу не прозвучало, однако после завершения переговоров с американкой стороны стали звучат прежние высказывания, например, «мы Россию предупредили и выдвинули ей требования». Кроме того министр добавил, что такие «предупреждения» стали сопровождаться угрозами: если Москва не примет «новые правила игры», тогда РФ будет подвержена новому давлению.

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