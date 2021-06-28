Названы страны, с которыми РФ восстанавливает авиасообщение

С 28 июня Россия возобновила полеты с 8 государствами.

С понедельника, 28 июня, Российская Федерация восстанавливает регулярное авиационное сообщение с 8 государствами, которое было приостановлено из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Отмечается, что с сегодняшнего дня наша страна возобновляет рейсы в Италию, Болгарию, Кипр, Бельгию, Северную Македонию, Ирландию, Иорданию и Соединенные Штаты Америки, пишет «Прайм».

Ранее кандидат в канцлеры Германии назвал условие, при котором республика может остановить газовый проект «Северный поток-2».