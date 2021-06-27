Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
27 ИЮН, 17:00 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

27 ИЮН, 17:00 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Поиск на КС
16+

Гинцбург: изменение вакцины от COVID-19 при мутации вируса займет неделю

27.06.2021 15:27
Комментарии
Гинцбург: изменение вакцины от COVID-19 при мутации вируса займет неделю

Александр Гинцбург заявил, что после обнаружения штамма препарат можно будет создавать в течение 7 дней, но для этого нужно зарегистрировать векторную технологию.

Руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что специалисты смогут изменить вакцины против коронавирусной инфекции в течение недели при появлении серьезных мутаций вируса. Однако он отметил, что для создания обновленного препарата от COVID-19 необходимо, чтобы была зарегистрирована векторная технология, пишет ТАСС.

Ранее Александр Гинцбург говорил о том, что российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» может защитить человека от всех известных на данный момент штаммов вируса.

Напомним, что в Крыму могут ввести принудительное прививание от COVID-19 для приезжающих в регион туристов.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Instagram-канале

Комментировать (без регистрации)
В Германии рассказали о последствиях отключения России от SWIFT
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Россияне не смогут получать пенсии и соцвыплаты на карты Visa и MasterCard с 1 июля

Россияне не смогут получать пенсии и соцвыплаты на карты Visa и MasterCard с 1 июля
Экономика

США требуют от Германии механизм блокировки «Северного потока-2». Он нужен для защиты Украины

США требуют от Германии механизм блокировки «Северного потока-2». Он нужен для защиты Украины
Экономика

Германия остановит наземное и авиасообщение с Россией 29 июня

Германия остановит наземное и авиасообщение с Россией 29 июня
События и факты

Мишустин уволил главу Роснедр. Он рассказал о заканчивающихся запасах нефти у России

Мишустин уволил главу Роснедр. Он рассказал о заканчивающихся запасах нефти у России
Политика 40

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: регионы России отправились автопромом в светлое будущее

ТОП-10 достижений недели: регионы России отправились автопромом в светлое будущее

В Самарской области стартовало строительство Центра конструкторских разработок Ростеха

В Самарской области стартовало строительство Центра конструкторских разработок Ростеха

Новости дня

16:11 Захарова: действия НАТО в отношении Украины являются «нечистоплотными» Захарова: действия НАТО в отношении Украины являются «нечистоплотными»
В Германии назвали условие для остановки «Северного потока-2»
В Германии назвали условие для остановки «Северного потока-2»
26 ИЮН, 15:27 Мигрантов при въезде в Россию обяжут подписывать «соглашение о лояльности» Мигрантов при въезде в Россию обяжут подписывать «соглашение о лояльности»
26 ИЮН, 13:40 В Германии рассказали о последствиях отключения России от SWIFT В Германии рассказали о последствиях отключения России от SWIFT
26 ИЮН, 12:33 Сын Жириновского отказался от участия в выборах. У него конфликт с отцом Сын Жириновского отказался от участия в выборах. У него конфликт с отцом
25 ИЮН, 17:33 В Крыму могут ввести обязательную вакцинацию для приезжающих туристов В Крыму могут ввести обязательную вакцинацию для приезжающих туристов
25 ИЮН, 15:41 «Спутник V» может никогда не получить одобрения ЕС. Так считает премьер Италии «Спутник V» может никогда не получить одобрения ЕС. Так считает премьер Италии
Россияне не смогут получать пенсии и соцвыплаты на карты Visa и MasterCard с 1 июля
Россияне не смогут получать пенсии и соцвыплаты на карты Visa и MasterCard с 1 июля
25 ИЮН, 14:54 Все больше россиян хотят вернуть смертную казнь. Число ее сторонников выросло до максимума за 14 лет Все больше россиян хотят вернуть смертную казнь. Число ее сторонников выросло до максимума за 14 лет

Узнай, страна!

25 ИЮН, 14:54 ТОП-10 достижений недели: регионы России отправились автопромом в светлое будущее ТОП-10 достижений недели: регионы России отправились автопромом в светлое будущее
Вакцинация или локдаун: Собянин предложил два варианта решения проблемы
Вакцинация или локдаун: Собянин предложил два варианта решения проблемы
25 ИЮН, 14:46 В Самарской области стартовало строительство Центра конструкторских разработок Ростеха В Самарской области стартовало строительство Центра конструкторских разработок Ростеха
25 ИЮН, 13:58 В Тверской области запустили импортозамещающее производство комплектующих для светильников В Тверской области запустили импортозамещающее производство комплектующих для светильников
25 ИЮН, 10:50 В Московской области запустили производство булок для гамбургеров В Московской области запустили производство булок для гамбургеров
24 ИЮН, 23:36 В Москве создали технологию получения уникального алюминиевого сплава для проводников В Москве создали технологию получения уникального алюминиевого сплава для проводников
24 ИЮН, 21:06 В Самарской области в ОЭЗ «Тольятти» запустили производство автокомпонентов В Самарской области в ОЭЗ «Тольятти» запустили производство автокомпонентов
США требуют от Германии механизм блокировки «Северного потока-2». Он нужен для защиты Украины
США требуют от Германии механизм блокировки «Северного потока-2». Он нужен для защиты Украины
24 ИЮН, 20:24 В Кемеровской области стартовало строительство завода по сжижению газа из метана В Кемеровской области стартовало строительство завода по сжижению газа из метана
24 ИЮН, 18:40 В ТПП РФ оценили работу торгово-промышленных палат в соответствии со Стандартом их деятельности В ТПП РФ оценили работу торгово-промышленных палат в соответствии со Стандартом их деятельности
23 ИЮН, 23:24 В Московской области запустят производство антибиотика для лечения коронавирусной инфекции В Московской области запустят производство антибиотика для лечения коронавирусной инфекции
23 ИЮН, 22:16 В Тульской области открыли производство средств индивидуальной защиты В Тульской области открыли производство средств индивидуальной защиты
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter