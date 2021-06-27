Гинцбург: изменение вакцины от COVID-19 при мутации вируса займет неделю

Александр Гинцбург заявил, что после обнаружения штамма препарат можно будет создавать в течение 7 дней, но для этого нужно зарегистрировать векторную технологию.

Руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что специалисты смогут изменить вакцины против коронавирусной инфекции в течение недели при появлении серьезных мутаций вируса. Однако он отметил, что для создания обновленного препарата от COVID-19 необходимо, чтобы была зарегистрирована векторная технология, пишет ТАСС.

Ранее Александр Гинцбург говорил о том, что российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» может защитить человека от всех известных на данный момент штаммов вируса.

Напомним, что в Крыму могут ввести принудительное прививание от COVID-19 для приезжающих в регион туристов.