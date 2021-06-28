Россиянам перестанут выдавать визы в США из-за санкций. Об этом заявил американский посол

Россияне не смогут получить визы в США с 1 августа из-за российских санкций. Американскому посольству не хватает персонала для предоставления услуги после того, как Кремль внес США в список «враждебных стран».

Об этом телеканалу «Дождь» рассказал посол в России Джон Салливан. По его словам, с 1 августа в посольстве будет работать «очень мало человек». Поэтому предоставление консульских услуг окажется невозможным. При этом Салливан подчеркнул, что в визах нуждаются как россияне, так и американцы.

Посольство будет не в состоянии «обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз». По мнению Салливана, это не только препятствие в отношениях США и России, но и «влечет за собой серьезные последствия личного характера для семей, а также коммерческие последствия для предприятий – как американских, так и российских».

Посольство США сообщило о сокращении объема консульских услуг в конце апреля. Это вынужденная мера, на которую посольство пошло после того, как Кремль внес США в список «враждебных стран». Попадание в этот список накладывает ограничение на работу посольства. В частности, дипломатическим ведомствам запрещается нанимать на работу россиян. В итоге россияне, занимавшие 75% штата в посольстве, лишились работы.