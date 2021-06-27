Захарова: действия НАТО в отношении Украины являются «нечистоплотными»

Мария Захарова считает, что Североатлантический альянс довел украинскую сторону полной потери суверенитета, майданов и полураспада.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что действия НАТО в отношении Украины можно назвать «нечистоплотными». Она пояснила, что сначала Североатлантический альянс довел украинскую сторону до майданов и полураспада, настроили украинцев друг против друга, спровоцировали полную потерю суверенитета страны, а теперь организация заявила, что есть определенные правовые ограничения, по которым Украина не может вступить в НАТО. Такими словами Мария Захарова отреагировала на высказывание посла Германии в Киеве Анки Фельдгузен, которая сообщила, что в Североатлантический альянс не могут присоединиться государства, где идут военные конфликты.

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