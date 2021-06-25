В Крыму могут ввести обязательную вакцинацию для приезжающих туристов

Сергей Цеков отметил, что ему ничего не известно о том, собираются ли крымские власти закрывать курорты для непривитых туристов.

Крымский сенатор Сергей Цеков считает, что в Крыму, по примеру Краснодарского края, необходимо ввести обязательное прививание от коронавирусной инфекции для приезжающих в регион туристов. Он пояснил, что граждане, не желающие вакцинироваться, не заботятся ни о своем здоровье, ни об окружающих людях, которых они могут заразить. В связи с этим сенатор призвал крымские власти не пускать на полуостров непривитых туристов.

Также Сергей Цеков выразил мнение, что принудительную вакцинацию следует распространить и на государственных служащих, пишет РИА Новости.

Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в текущем году в регионе смогут отдохнуть только привитые от коронавирусной инфекции туристы.