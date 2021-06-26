В Германии рассказали о последствиях отключения России от SWIFT

Тино Крупалла надеется, что РФ не отключат от SWIFT, поскольку это может навредить экономике Германии.

Руководитель немецкой партии «Альтернатива для Германии», депутат бундестага Тино Крупалла выразил уверенность, что отключение России от международной платежной системы SWIFT негативно скажется на экономике Европы. Он пояснил, что Москва уже разработала собственную систему передачи финансовых данных, однако пока не понятно, что в этом случае получит Берлин. Также Тино Крупалла считает, что России и Германии необходимо развивать и улучшать отношения, особенно в тех вопросах, которые представляют взаимный интерес для обеих стран, пишет РИА Новости.

Ранее «Капитал страны» сообщал, что в Крыму могут ввести обязательную вакцинацию против коронавируса для приезжающих туристов.