Регулятор в ФРГ получил заявку на сертификацию от Nord Stream 2 AG

Представитель отметил, что в настоящее время документы проходят проверку.

Немецкое Федеральное сетевое агентство получило заявку на сертификацию в качестве независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) от компании-оператора трубопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG. Об этом изданию РИА Новости рассказал официальный представитель регулятора. Он добавил, что в данный момент соответствующие бумаги проходят проверку. Помимо этого представитель отметил, что у Федерального сетевого агентства Германии будет 4 месяца для того, чтобы подготовить проект постановления после предоставления всех необходимых документов к заявке.

Ранее сообщалось, что организация Nord Stream 2 AG подала заявку на сертификацию в качестве независимого оператора второй ветки трубопровода.