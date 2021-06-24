Nord Stream 2 AG подала заявку на сертификацию в качестве независимого оператора СП-2

Документ был подан на основании немецкого закона об энергетической промышленности (WnWG) и запроса Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA).

Компания Nord Stream 2 AG, оператор газового проекта «Северный поток-2», подала заявку на проведение сертификации в качестве независимого оператора второй ветки трубопровода. Соответствующий документ был подан на основании немецкого закона об энергетической промышленности (WnWG) и запроса Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA). Об этом в четверг сообщила пресс-служба Nord Stream 2 AG, пишет «Российская газета».

Ранее стало известно, что Берлин поможет Киеву отстоять свои интересы после завершения строительства газового проекта «Северный поток-2».