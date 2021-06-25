Евросоюз может ввести новые санкции против России

В ЕС предложили рассмотреть возможность введения дополнительных мер в ответ на агрессивное поведение РФ.

Лидеры стран-участниц Евросоюза предложили Европейской комиссии разработать и изучить введение дополнительных мер в ответ на возможные агрессивные, незаконные и провокационные действия России. По их словам, ЕС должен использовать все доступные инструменты для реакции сообщества на поведение российской стороны. Также они отметили, что Евросоюз в качестве таких мер может рассмотреть введение новых экономических санкций против России, пишет РИА Новости.

Ранее «Капитал страны» сообщал, что глава Ростуризма Зарина Догузова попросила власти Краснодарского края не закрывать курорты региона для невакцинированных от коронавируса туристов.