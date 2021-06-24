Александр Грушко рассказал, что на данный момент почти все общение Москвы и Брюсселя сводится к выполнению Минских договоренностей.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в ходе Московской международной конференции по безопасности сообщил, что Европейский Союз передал Украине «ключ» от отношений РФ-ЕС. Он пояснил, что на данный момент почти все общение Москвы и Брюсселя сводится к выполнению Минских договоренностей, соблюдение которых Киев «саботирует».

«Таким образом, ключ от самих отношений России и ЕС Брюссель передал Киеву, который саботирует минский пакет мер», - цитирует издание РИА Новости слова Александра Грушко.

Ранее «Капитал страны» передавал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает законными действия британского эсминца Defender в российских водах Черного моря.