Джонсон отреагировал на инцидент с британским эсминцем в Черном море

Борис Джонсон напомнил, что был период, когда отношения России и Великобритании развались намного хуже, чем сейчас.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что действия британского эсминца Defender в Черном море были законными. Он пояснил, что корабль зашел в территориальные воды Украины, а не России. Политик напомнил, что страна не признает российскую «аннексию» Крыма. Таким образом, отметил Борис Джонсон, действия британского эсминца в Черном море были «уместными», поскольку судно имело полное право использовать «международные воды для прохода из точки A в точку В», пишет Reuters.

Ранее стало известно, что посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт вызовут в МИД России из-за инцидента с британским эсминцем в российских водах около мыса Фиолент (Крым).