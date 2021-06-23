Посла Британии вызовут в МИД РФ после ситуации с эсминцем в Черном море

Мария Захарова назвала действия британского эсминца в Черном море грубой провокацией.

В среду, 23 июня, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на пресс-конференции заявила, что российская сторона расценивает действия британского эсминца в Черном море как грубую провокацию. Также она добавила, что после данной ситуации посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт вызовут в дипведомство РФ, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что британский эсминец вошел в территориальные воды России в Черном море. Корабль не отреагировал на предупреждение о применении оружия, поэтому российские военные были вынуждены открыть по нему огонь.