Премьер Нидерландов отказался от саммита с Путиным

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте выступил против идеи Германии и Франции о проведении саммита Евросоюза с президентом России Владимиром Путиным. Он не хочет в нем участвовать из-за сбитого Boeing MH17.

Об этом сообщает телеканал NOS. Рютте отметил, что он не против переговоров Евросоюза и Еврокомиссии с Путиным. «Но сам я в этой встрече принимать участие не буду», – сказал премьер Нидерландов.

Дело о сбитом над Донбассом Boeing MH17 в 2014 году до сих пор расследуется. В катастрофе погибли граждане Нидерландов. Россия не признает своей ответственности за инцидент.

Идею устроить саммит с Путиным предложили канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Они сделали это после саммита Путина и Байдена в Женеве, а также после статьи Путина, в которой тот призвал вернуть Россию в «Большую Европу».