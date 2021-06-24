Путин попросил принять Россию обратно в «Большую Европу». Меркель и Макрон его услышали 207 0 Политика

Президент России Владимир Путин выступил с программной статьей в день начала Великой Отечественной войны 22 июня. Статья вышла в немецком издании Die Zeit. В ней Путин призывал создать «единое пространство сотрудничества и безопасности от Атлантики до Тихого океана». Также он предложил Европе покончить с «грузом прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок» во имя «процветания Европы и мира в целом». Призыв Путина не остался не замеченным – Германия и Франция инициировали новую стратегию для более близкого взаимодействия с Россией.