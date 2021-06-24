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Путин попросил принять Россию обратно в «Большую Европу». Меркель и Макрон его услышали

24 Июня 2021 207 0 Политика
Путин попросил принять Россию обратно в «Большую Европу». Меркель и Макрон его услышали

Президент России Владимир Путин выступил с программной статьей в день начала Великой Отечественной войны 22 июня. Статья вышла в немецком издании Die Zeit. В ней Путин призывал создать «единое пространство сотрудничества и безопасности от Атлантики до Тихого океана». Также он предложил Европе покончить с «грузом прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок» во имя «процветания Европы и мира в целом». Призыв Путина не остался не замеченным – Германия и Франция инициировали новую стратегию для более близкого взаимодействия с Россией.

Россия и Европа идут на сближение

  • Статья Путина появилась сразу после саммита с президентом США Джо Байденом. В ней президент России не обошелся без критики расширения НАТО на Восток и обвинений США в госперевороте на Украине в 2014 году.
  • Однако главный посыл текста сводился к тому, что Россия чувствует «неразрывную культурную и историческую связь с Европой» и хочет вернуться в «Большую Европу». При этом Путин согласился отказаться от «груза прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок», а также «признать эти ошибки и исправить их».
  • До 2014 года, когда произошел госпереворот на Украине, а Россия присоединила Крым и поддержала сепаратистов на Донбассе, Путин ежегодно проводил саммиты с лидерами ЕС. После встречи с Байденом в Женеве и статьи Путина с предложением забыть ошибки Германия и Франция задумались о смене стратегии по отношению к России, пишет Financial Times.
  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель попросила ЕС рассмотреть возможность возврата к прежнему формату саммитов. Ее поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Послы Берлина и Парижа 23 июня представили эту идею в Брюсселе. Это было неожиданно для большинства стран ЕС. Но Германия настаивает – Байден задал шаблон для восстановления отношений с Россией.

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  • Германия и Франция добиваются того, чтобы в итоговом документе саммита лидеров ЕС, который пройдет 24 июня, было сказано, что ЕС готов «выборочно сотрудничать» с Россией – в космосе, здравоохранении, климате и зарубежной политике. Такое предложение может вызвать категорическое несогласие стран Балтии и Польши. Они считают идею «не сильно полезной».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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