В РФ впервые с января обнаружили свыше 20 тыс. заболевших COVID-19

За все время распространения коронавируса в России общее число заразившихся составило 5388695 человек.

В четверг, 24 июня, в оперативном штабе Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщили, что врачи за последние сутки обнаружили 20182 новых случая инфицирования COVID-19. Больше всего зараженных медики диагностировали в Москве, там зарегистрировано 8598 больных. Далее идет Московская область с 2308 пациентами, а на третьем месте находится Санкт-Петербург, где выявили 1143 больных.

Всего с начала пандемии в России общее количество инфицированных составило 5388695 человек, из них 4915615 инфицированных поправилось, 131463 зараженных стали жертвами коронавируса.

Ранее стало известно, что работодателей обязали отстранять сотрудников, отказавшихся от вакцинации против COVID-19.